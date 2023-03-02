Павла Кудрявцева избрали главой Сюмсинского района Удмуртии

Главой Сюмсинского района Удмуртии избрали заместителя руководителя администрации муниципального образования Павла Кудрявцева. В ходе тайного голосования, которое прошло в рамках сессии районного совета депутатов 2 марта, его кандидатуру поддержали 19 депутатов. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: VK.com, Павел Кудрявцев Фото: VK.com, Павел Кудрявцев

Вторым претендентом на должность был начальник теротдела «Кильмезский» Селтинского района Олег Пчельников.

Напомним, Павел Кудрявцев занимает пост заместителя главы администрации Сюмсинского района с сентября 2022 года. Прежде, с 2018 по 2022 год, он работал директором Сюмсинской детско-юношеской спортивной школы.

Отметим, что прежний руководитель района Владимир Семенов покинул пост в августе 2022 года в связи с выходом на пенсию.