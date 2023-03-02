Имущество скандальной екатеринбургской столовой «Золушка» выкупили за 28,7 млн рублей

ООО «Окейтеринг» выкупило имущество МУП школьно-базовой столовой «Золушка» за 28,7 млн руб., следует из данных портала Федресурс. Напомним, активы предприятия администрация Екатеринбурга выставила на продажу в начале февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Екатеринбурга Фото: Пресс-служба администрации Екатеринбурга

«Золушка» занималась организацией питания в школах Екатеринбурга. Проблемы у МУПа начались в 2018 году после массовых отравлений детей в школах. Управление Роспотребнадзора выявило нарушения при работе с продуктами (истечение сроков годности продукции и несоблюдение санитарных норм). Также заявлялось, что «Золушка» заключала договоры на поставку продукции с компаниями, находящимися в списках производителей фальсификата, а приемка продукции всегда проходила без сопроводительных документов.

В марте 2019 года ЕМУП «Золушка» было ликвидировано судом. В ходе проведения ликвидации 21 февраля 2020 года были выявлены признаки неплатежеспособности и недостаточности имущества ЕМУПа, которые возникли в связи с взысканием с него задолженности по налогам. Общая сумма требований кредиторов составляла 47,8 млн руб. В июле 2020 года МУП «Золушка» было признано банкротом.

Екатеринбургское ООО «Окейтеринг» учредили в 2011 году. Уставный капитал компании – 10 тыс. руб. Основной вид деятельности организации – доставка продуктов питания, в том числе в медицинские учреждения, и торговля пищевой продукцией.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте