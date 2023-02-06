Власти Екатеринбурга выставили на продажу имущество скандальной столовой «Золушка»

Администрация Екатеринбурга продает за 28,77 млн руб. имущество МУП школьно-базовой столовой «Золушка», сообщили в пресс-службе мэрии. «Шаг аукциона» – 5% от начальной цены, размер задатка – 20 % от начальной цены. Аукцион пройдет 27 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Екатеринбурга Фото: Пресс-служба администрации Екатеринбурга

«Золушка» занималась организацией питания в школах Екатеринбурга. Проблемы у МУПа начались в 2018 году после массовых отравлений детей в школах. Управление Роспотребнадзора выявило нарушения при работе с продуктами (истечение сроков годности продукции и несоблюдение санитарных норм).

Также заявлялось, что «Золушка» заключала договоры на поставку продукции с компаниями, находящимися в списках производителей фальсификата, а приемка продукции всегда проходила без сопроводительных документов. Позже МУП отсудил у бывшего директора Дениса Мардарьева 4,6 млн руб., которые предприятие переплатило фирмам, поставлявшим продукты по завышенным ценам.

В марте 2019 года ЕМУП «Золушка» было ликвидировано судом. В ходе проведения ликвидации 21 февраля 2020 года были выявлены признаки неплатежеспособности и недостаточности имущества ЕМУПа, которые возникли в связи с взысканием с него задолженности по налогам. Общая сумма требований кредиторов составляла 47,8 млн руб. В июле 2020 года МУП «Золушка» было признано банкротом.

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