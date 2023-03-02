Алексей Братухин стал исполняющим обязанности министра экономики Удмуртии

Алексей Братухин со 2 марта приступил к исполнению обязанностей министра экономики Удмуртии, сообщат пресс-служба главы и правительства региона. Ранее господин Братухин занимал пост заместителя министра, курируя управления по развитию МСП и внешнеэкономической деятельности, а также документационного обеспечения и информатизации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: VK.com, Алексей Братухин Фото: VK.com, Алексей Братухин

Напомним, занимавший пост министра экономики Удмуртии Михаил Тумин перешел на должность председателя государственного контрольного комитета региона. Его кандидатуру избрали на четвертой сессии республиканского парламента.