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обновлено 11:01

Михаил Тумин официально покинул пост министра экономики Удмуртии

Михаила Тумина с 1 марта официально освободили от должности министра экономики Удмуртии. Соответствующий указ, подписанный главой региона Александром Бречаловым, опубликован на сайте правительства республики.

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

Напомним, ранее на четвертой сессии госсовета региона господина Тумина избрали на должность председателя Государственного контрольного комитета Удмуртии. Прежде он работал в контрольном комитете республики в 2006-2010 годах ведущим и старшим госинспектором, после чего в 2010 году перешел в минэкономики республики. Министерство Михаил Тумин возглавлял с 2017 года.

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