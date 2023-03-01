Михаил Тумин официально покинул пост министра экономики Удмуртии

Михаила Тумина с 1 марта официально освободили от должности министра экономики Удмуртии. Соответствующий указ, подписанный главой региона Александром Бречаловым, опубликован на сайте правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Диля Ахмадишина Фото: Диля Ахмадишина

Напомним, ранее на четвертой сессии госсовета региона господина Тумина избрали на должность председателя Государственного контрольного комитета Удмуртии. Прежде он работал в контрольном комитете республики в 2006-2010 годах ведущим и старшим госинспектором, после чего в 2010 году перешел в минэкономики республики. Министерство Михаил Тумин возглавлял с 2017 года.