Суд в Уфе рассмотрит уголовное дело по факту гибели работника на стройплощадке

Советский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело в отношении замдиректора ООО «Альден-С», сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Он обвиняется в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 216 УК РФ).

По данным «Ъ-Уфа», это 36-летний Александр Касаткин.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», работники «Алден-С» выполняли штукатурные работы по договору субподряда, заключенного с генподрядчиком ООО «ГенСтройТрест», при строительстве многоквартирного дома в квартале улиц Агиша, Злобина и Губайдуллина в Уфе. 13 декабря прошлого года при монтаже утеплителя 37-летний плотник, находившийся на третьем этаже, разбился при падении в шахту лифта. Расследование, проведенное Гострудинспекцией в Башкирии, установило, что субподрядчик не проконтролировал наличие защитных ограждений на третьем этаже, которые изначально были смонтированы генподрядчиком, но за день-два до ЧП были срезаны другой бригадой штукатуров.

Обвиняемый не признал вину.

ООО «Альден-С», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Уфе в ноябре 2022 года. Компания занимается штукатурными работами. Владельцем является Юлия Шубина.

Майя Иванова

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