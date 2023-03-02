Краевой бизнес-омбудсмен сообщил об усилении работы налоговиков в регионе

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае Павел Новоселов заявил об усилении в регионе контрольных мероприятий налоговиков.

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«Вызывает озабоченность усиление контрольно-аналитической работы,— написал господин Новоселов в соцсети по итогам своего участия в расширенной коллегии УФНС России по Пермскому краю.— В первую очередь потому, что порядок ее проведения регламентирован только приказами ФНС, но не самим Налоговым кодексом. Из-за этого очень много обращений в наш адрес о необоснованности и избыточности таких мероприятий. Также заметен тренд на усиление оперативного сопровождения выездных налоговых проверок подразделениями ФСБ и МВД. В 2022 году таких проверок было проведено 67, тогда как годом ранее — 48. Ну и по поводу судебного обжалования результатов налоговых проверок: доля успешных дел в пользу предпринимателей сократилась с 17% до 9,8%».

Господин Новоселов сообщил также о снижении поступлений налога на прибыль организаций — показатель в 2022 году уменьшился на 24%. Это обусловлено в первую очередь сокращением поставок продукции ресурсодобывающих компаний на европейские рынки.