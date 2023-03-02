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Имущество металлургического завода в Златоусте продают за 1 млрд рублей

В Челябинской области на торги выставили движимое имущество предприятия-банкрота – АО «Златоустовский электрометаллургический завод» (ЗЭМЗ). Общая начальная цена нескольких лотов составляет более 1 млрд руб. Информация об этом размещена на Федресурсе.

Самый крупный лот по цене 896,6 млн руб. включает 41 единицу металлургического оборудования, в том числе камерные печи, кондиционеры и станки. В еще один лот стоимостью 177,4 млн входит 256 наименований промышленного оборудования, комплектующих и инструментов. Третий лот включает более 1,3 тыс. единиц товарно-материальных ценностей. Его цена 5,3 млн руб. В объявлении указано, что все имущество разукомплектовано и является бывшим в употреблении. Отдельным лотом на продажу выставлена доля в уставном капитале ООО «Дворец культуры „Металлург„» с начальной ценой 10 тыс. руб.

Заявки на участие в торгах в открытой форме подачи предложений о цене принимаются с 3 марта по 7 апреля. Шаг аукциона – 5% от начальной цены. Победителем признают участника, предложившего наиболее высокую цену за лот.

АО «ЗЭМЗ» находится в процедуре банкротства с 2019 года. В декабре 2021-го Арбитражный суд Челябинской области открыл в отношении предприятия конкурсное производство. Вместо обанкротившегося АО было создано новое ООО «ЗМЗ», завод продолжает работать.

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