Жители Удмуртии стали тратить на услуги общественного питания на 3,5% больше в январе

В январе расходы жителей Удмуртии на услуги общественного питания выросли на 3,5%, сообщает Удмуртстат. При этом на платные услуги граждане стали тратить больше на 9,6%, в том числе бытовые на 14,5%

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

При этом жители региона приобрели товаров в январе на 24,8 млрд руб., что на 0,2% меньше аналогичного периода прошлого года.

Напомним, в январе потребительские цены на товары и услуги выросли на 0,9% в сравнении с декабрем прошлого года. За месяц продовольственные товары подорожали на 1,3%, непродовольственные товары — 0,2%, услуги — 1,4%.