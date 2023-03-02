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обновлено 09:50

Жители Удмуртии стали тратить на услуги общественного питания на 3,5% больше в январе

В январе расходы жителей Удмуртии на услуги общественного питания выросли на 3,5%, сообщает Удмуртстат. При этом на платные услуги граждане стали тратить больше на 9,6%, в том числе бытовые на 14,5%

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

При этом жители региона приобрели товаров в январе на 24,8 млрд руб., что на 0,2% меньше аналогичного периода прошлого года.

Напомним, в январе потребительские цены на товары и услуги выросли на 0,9% в сравнении с декабрем прошлого года. За месяц продовольственные товары подорожали на 1,3%, непродовольственные товары — 0,2%, услуги — 1,4%.

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