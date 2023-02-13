Потребительские цены в Удмуртии выросли на 0,9% в январе

В январе потребительские цены на товары и услуги выросли на 0,9% в сравнении с декабрем прошлого года. Так, по данным Удмуртстата, за месяц продовольственные товары подорожали на 1,3%, непродовольственные товары — 0,2%, услуги — 1,4%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ

Так, из продовольственных товаров наиболее подорожали свежие огурцы — на 44,8%, лук репчатый — на 36,2%, виноград — на 33,7%, груши — на 12,9%, кофе натуральный растворимый — на 11,1%. Однако снизилась цена на маргарин на 9,4%, крупу гречневую-ядрицу — на 9,3%, кофе натуральный в зернах и молотый — на 6,3%.

В непродовольственном секторе наибольшее увеличение цен наблюдалось на обручальное золотое кольцо на 24,2%, шампунь — на 6,7%, бумагу туалетную — на 6,6%, прокладки гигиенические женские — на 3%. При этом снизилась цена на носки мужские — на 6%, батарейки электрические типа АА, мужские зимние сапоги и ботинки из натуральной кожи — на 3,6%.

В секторе услуг зарегистрировано повышение цен на поездку на отдых в Египет на 31,2%, посещение детского ясли-сада — на 28,6%, поездку на отдых на Черноморское побережье и Крым — на 16%, поездку на отдых в ОАЭ — на 9,8%, проезд в городском пассажирском транспорте — на 7,5%. Вместе с тем наблюдалось снижение цен на поездки в отдельные страны Средней Азии на 8,8%, полет в салоне экономического класса самолета — на 5%, проживание в доме отдыха и поездку на отдых в Турцию — на 3%.

Напомним, по итогам 2022 года в Удмуртии зафиксирована самая высокая инфляция за последние 15 лет — 12,8%. Такие данные опубликовал Удмуртстат. В первую очередь ведомство отметило рост цен в сфере услуг.