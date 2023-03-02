КСП Челябинской области за год выявила нарушения на 8,9 млрд рублей

Контрольно-счетная палата (КСП) Челябинской области представила отчет об итогах работы за прошлый год. Ведомство проверило более 31 млрд руб. расходов и выявило нарушения на 8,9 млрд руб.

Аудиторы провели 347 экспертно-аналитических и 70 контрольных мероприятий. Большая часть (68%) выявленных нарушений была связана с неисполнением законодательства о бухгалтерском учете (6,07 млрд руб.). Следом идут нарушения порядка управления имуществом — их оценили в 1,51 млрд руб., и неэффективное использование бюджетных средств (834,4 млн руб.).

В список вошли нарушения, повлекшие снижение неналоговых доходов (251,5 млн руб.) и несоблюдение установленных законодательством процедур (229,3 млн руб.).

Объектам контроля направили 138 представлений и 60 предписаний. В отношении них составили 140 протоколов об административных правонарушениях. 93 должностных лица получили дисциплинарные взыскания.