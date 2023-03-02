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«УСТЭК-Челябинск» в этом году вложит в тепловые сети более 2 млрд рублей

АО «УСТЭК-Челябинск» в 2023 году вложит в ремонт и реконструкцию тепловых сетей и источников, находящихся в ведении компании, более 2 млрд руб. Как сообщают в пресс-службе акционерного общества, большая часть этих денег пойдет на замену малонадежных магистралей. В этом году компания проведет ремонт на 20 участках протяженностью 5216 м в разных районах города.

На место изношенных труб уложат новые – высокой заводской готовности с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке. Гарантия на них составляет десять лет, срок службы – 25-30 лет. Трубы оснащены датчиками влажности и оперативно-дистанционным контролем, что позволит энергетикам выявлять повреждения на сетях в режиме реального времени.

Работы планируется провести по улицам Танкистов, Островского, Гагарина, Бажова, Карпенко, Сулимова, Северо-Крымской, Братьев Кашириных, Свердловскому проспекту и т д. На Братьев Кашириных в районе остановок «Партизанская» и «Косарева» компания построит новый 600-метровый резервный участок тепломагистрали, который увеличит надежность теплоснабжения жилых домов и позволит в случае аварии подавать в них тепло во время ремонта на сетях.

Также «УСТЭК-Челябинск» проведет текущий ремонт котельных, центральных тепловых пунктов, техническое обслуживание электродвигателей, насосов и прочего тепло- и электротехнического оборудования, ремонт изоляции на теплотрассах воздушной прокладки.

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