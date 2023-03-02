Роскомнадзор и Госдума придумают наказание для банков за оказание услуг в Telegram

Роскомнадзор (РКН) и депутаты Госдумы обсуждают меры ответственности за использование иностранных мессенджеров банками и организациями, оказывающими госуслуги, сообщил «Ведомостям» представитель ведомства. Информацию также подтвердил зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. При этом он не уточнил, какое наказание может быть принято в отношении организаций.

Как сообщил изданию господин Горелкин, с момента вступления закона в силу контролирующие органы получили право направлять его нарушителям предупреждения. По словам депутата, позднее станет понятно, достаточно ли только этих предупреждений или нужны более сильные рычаги воздействия. «Но определенные шаги в сторону проработки этих мер уже сделаны»,— добавил он.

29 декабря 2022 года президент Владимир Путин подписал закон о запрете использования госкомпаниями и структурами, оказывающим госуслуги, иностранных мессенджеров для передачи личных данных, информации о платежах, переводах и банковских счетах. 1 марта закон вступил в силу. Перечень таких сервисов будет вести Роскомнадзор. В ведомстве уточнили «Ъ», что под запрет, в частности, подпадает Telegram.

Подробнее — в материале «Ъ» «Telegram ограничат в деньгах».

Милена Костерева