Объем средств предприятий Челябинской и Курганской областей на счетах в ВТБ вырос на 54%

За 2022 год объем привлеченных средств предприятий Челябинской и Курганской областей на счетах в ВТБ вырос более чем на 54% и составил почти 74 млрд руб. Об этом сообщают в банке.

Объем привлеченных средств крупных компаний двух регионов за год увеличился на 65% и достиг 46,8 млрд руб. Пассивы малого и среднего бизнеса (МСП) выросли на 37%, до 26,1 млрд руб.

Портфель предоставленных ВТБ предприятиям Челябинской и Курганской областей банковских гарантий по итогам года вырос вдвое и превысил 20 млрд руб. В том числе объем таких операций с субъектами МСП увеличился в 2,2 раза, до 19,7 млрд руб.

Самыми активными корпоративными заемщиками у ВТБ стали малые и средние предприятия, занятые в пищевой промышленности и сельском хозяйстве — их доля составила 40% от кредитного портфеля в сегменте юрлиц.