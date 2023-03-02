Сотрудников реабилитационных центров в Пензенской области будут судить за похищение 12 человек

В Пензенской области в суд направлено уголовное дело в отношении шести жителей региона 31-42 лет, которые, в зависимости от роли и степени участия каждого, обвинялись в похищении людей и 10 эпизодах незаконного лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

По версии следствия, не позднее 31 мая 2020 года злоумышленники создали организованную преступную группу для похищения и незаконного лишения свободы лиц, страдающих наркотической и алкогольной зависимостью. Эти граждане или их родственники обращались в располагавшиеся в Пачелмском и Каменском районах Пензенской области реабилитационные центры для избавления от зависимости. В центрах к клиентам применялись методы психологического и физического воздействия, и они требовали отпустить их домой. Но участники ОПГ не позволяли им это сделать.

Родственники и знакомые потерпевших не были осведомлены о реальных условиях пребывания в центрах и продолжали оплачивать курсы реабилитации, стоимость которых варьировалась от 30 тыс. до 60 тыс. руб. в месяц.

С мая 2020 по ноябрь 2021 года жертвами преступной группы стали 12 человек, в том числе четыре женщины. Они были освобождены сотрудниками правоохранительных органов при проведении следственных мероприятий.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Пензенский областной суд.

Марина Ковалева