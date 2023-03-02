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Тувинские суды получили сообщения о минировании

Полиция Тувы начала проверку после сообщения о минировании судов, рассказали «Ъ-Сибирь» в пресс-службе республиканского МВД. Там отметили, что письма о заложенных в зданиях взрывных устройствах поступили на электронную почту судов.

Фото: Андрей Бортко, Коммерсантъ

Фото: Андрей Бортко, Коммерсантъ

В городском суде Кызыла «Ъ-Сибирь» заявили, что сообщение о минировании суда не подтвердилось, суд работает в штатном режиме. Телефон пресс-службы Верховного суда Тувы не отвечает.

В республике работают Верховный суд Тувы, арбитражный суд, один городской, 17 районных и 26 мировых судов.

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Илья Николаев

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