В 100 многоквартирных домах Екатеринбурга отключат отопление и горячую воду

В Екатеринбурге 6 марта с 06:00 часов до 00:00 (18 часов) отключат отопление и горячую воду в 134 зданиях на улицах Смазчиков, Уральской, Пионеров, Солнечной, Тобольской, Уральской и Советской, в том числе в 103 многоквартирных домах. Отключение связано с проведением ремонтных работ на сетях АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» (ЕТК).

«В связи с ремонтными работами будут отключены подающий и обратный трубопроводы на участке тепломагистрали М-07 от ТК 07–13 до ТК 07–20»,– следует из оповещения компании «ЭнергосбыТ Плюс», опубликованном УК «Фонд Радомир».

По данным сервиса «Яндекс.Погода», днем 6 марта температура воздуха в Екатеринбурге будет -2 градуса. К ночи похолодает до -7 градусов.

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