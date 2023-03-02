Спрос на фрезеровщиков и токарей в Прикамье вырос в 2022 году на 81%

Пермский край вошел в десятку регионов России, в которых резко вырос спрос на токарей, фрезеровщиков и шлифовщиков. Такие данные приводит платформа онлайн-рекрутинга HeadHunter (HH.ru).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Лидером по востребованности токарей и фрезеровщиков стал Санкт-Петербург: на Северную столицу приходится 6% всех вакансий токарей в стране. Пермский край вошел в десятку лидеров, заняв девятое место: в регионе открыто 3% от всех вакансий токарей. При этом за последний год спрос со стороны работодателей на таких специалистов вырос в Прикамье сразу на 81%.

По данным HH.ru, за прошедший год изменилась структура требований в вакансиях для токарей и фрезеровщиков: компании стали больше искать и предлагать работу (+76% новых вакансий) специалистам с опытом от одного года до трех лет (соискатели должны иметь хотя бы какой-то опыт в профессии). Вырос спрос на опытных токарей и фрезеровщиков со стажем в профессии от шести лет (+44%), но при этом упала потребность в начинающих специалистах без опыта (–18%). В погоне за ценными кадрами компании стали чаще предлагать стажировки на производстве (+144%) и вахтовый метод работы (+85% новых вакансий для токарей за год).