«Автомобилист» проведет домашний матч с «Металлургом»

В четверг, 2 марта, хоккейный клуб «Автомобилист» проведет первый матч 1/8 финала Кубка Гагарина с ХК «Металлург» (Магнитогорск). Игра начнется в 19:00 (екб) в КРК «Уралец».

Из плей-офф обе команды вышли с 83 очками. При этом «Автомобилист» из 68 матчей победил в 37, а «Металлург» – в 35. В ходе плей-офф клубы встречались четыре раза, в трех из которых победу одерживала уральская команда.

Серия матчей 1/8 финала продлится до тех пор, пока одна из команд не одержит четыре победы. Первые два матча соперники проведут в Екатеринбурге 2 и 4 марта, после этого отправятся в Магнитогорск, где продолжат состязания 6 и 8 марта. Если по итогам четырех матчей победителя не выявят, то команды продолжат серию игр, чередуя города — 10 и 14 марта в Екатеринбурге, 12 марта — в Магнитогорске.

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