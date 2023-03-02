На трассе М5 в Челябинской области закрыто движение автобусов и грузовиков

В Челябинской области на участке федеральной трассы М5 продлили запрет на передвижение пассажирских автобусов и грузовых автомобилей до 14 часов 2 марта. Это связано с расчисткой дороги от снега, сообщает ГУ МЧС России по региону.

Ограничение на движение пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, грузовых транспортных средств ввели в 20 часов 1 марта на участке трассы от границы с республикой Башкортостан (1548 км) до развязки на Чебаркуль (1796 км). Вечером и ночью в отдельных районах Челябинской области был сильные ветер, обильный снегопад и низовая метель.