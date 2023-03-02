За избиение заместителя командира батальона суд назначил военнослужащему шесть лет колонии

Омский гарнизонный военный суд вынес приговор ефрейтору, который в состоянии алкогольного опьянения избил заместителя командира батальона. По данным следствия, военный был недоволен служебной деятельностью начальства, в связи с чем нанес ему не менее двадцати ударов кулаками по голове. Полученные пострадавшим травмы были квалифицированы как тяжкий вред здоровью, сообщает 2-й Восточный окружной военный суд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Фигуранту суд назначил лишение свободы до 6 лет. Кроме этого, частично удовлетворен гражданский иск потерпевшего.

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Лолита Белова