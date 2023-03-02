Глава МАГАТЭ 3 марта посетит Иран

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси завтра, 3 марта, посетит Тегеран, сообщает иранское агентство Fars. Ожидается, что 4 марта господин Гросси встретится с официальными лицами Ирана, в том числе с президентом Эбрахимом Раиси. По данным агентства, они обсудят «различные вопросы», какие-либо детали не приводятся.

Как стало известно в феврале, инспекторы МАГАТЭ считают, что Иран добился обогащения урана до 84%, и ему осталось совсем немного до уровня, необходимого для создания ядерной бомбы. Агентству еще предстоит выяснить, были ли действия Тегерана преднамеренными. Иран по-прежнему уверяет, что не пытался обогащать уран выше уровня в 60%.

Подробности — в материале «Ъ» «Непомерное обогащение».

Лаура Кеффер