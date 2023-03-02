Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Глава МАГАТЭ 3 марта посетит Иран

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси завтра, 3 марта, посетит Тегеран, сообщает иранское агентство Fars. Ожидается, что 4 марта господин Гросси встретится с официальными лицами Ирана, в том числе с президентом Эбрахимом Раиси. По данным агентства, они обсудят «различные вопросы», какие-либо детали не приводятся.

Как стало известно в феврале, инспекторы МАГАТЭ считают, что Иран добился обогащения урана до 84%, и ему осталось совсем немного до уровня, необходимого для создания ядерной бомбы. Агентству еще предстоит выяснить, были ли действия Тегерана преднамеренными. Иран по-прежнему уверяет, что не пытался обогащать уран выше уровня в 60%.

Подробности — в материале «Ъ» «Непомерное обогащение».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...