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Коммерсантъ FM
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Минсельхоз пока не намерен пересматривать квоту на экспорт зерновых

Минсельхоз сообщил, что не будет пересматривать квоту на экспорт зерновых в текущем сезоне. Квота установлена на уровне 25,5 млн т, она действует с 15 февраля по 30 июня. За этот период за рубеж можно будет поставить 25,5 млн т зерна, добавили в ведомстве.

По данным Минсельхоза, к началу действия квоты экспорт зерновых уже составил 35 млн тонн. Целевой показатель к концу сельхозгода (30 июня) — около 60 млн тонн. Ведомство рассчитывает, что это «позволит сохранить необходимые запасы и обеспечить продовольственную безопасность» России.

«Увеличение квоты не планируется. При этом по итогам за февраль-апрель можем рассмотреть возможность перераспределения объемов в пользу более интенсивно работающих экспортеров»,— добавили в Минсельхозе.

За июль—ноябрь 2022 года из РФ вывезли 23,75 млн тонн пшеницы (против 21,9 млн тонн за тот же период в 2021 году). Наращиванием экспорта власти рассчитывают сдерживать проблемы, вызванные избытком продукции на внутреннем рынке в условиях отказа Минсельхоза от закупок зерна с рынка в интервенционный фонд.

Подробности — в материале «Ъ» «Экспорт надежды нашей».

Лаура Кеффер

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