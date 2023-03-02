Производитель коммерческих автомобилей Sollers запускает их долгосрочную аренду

Российская компания «Соллерс», производящая на площадях особой экономической зоны «Алабуга» (Татарстан) автомобили Sollers Argo и Sollers Atlant, 1 марта объявила о запуске программы подписки на них.

Как говорится в сообщении компании, подписка предполагает предоставление юридическому лицу или частному предпринимателю нового автомобиля в аренду на срок от 12 до 60 месяцев. В арендную плату включены все траты на эксплуатацию машины, кроме моек и топлива: техническое обслуживание и ремонт у официальных дилеров, помощь на дороге, круглосуточная техническая поддержка, страховки ОСАГО, ДСАГО и КАСКО и прочее.

Стоимость подписки зависит от срока действия договора и желаемого пробега. Так, платеж за подписку на бортовой фургон с тентом Argo сроком на 36 месяцев и годовым пробегом не более 30 тыс. км составит 71 тыс. руб. в месяц, на Sollers Atlant на таких же условиях – 76,2 тыс. руб. в месяц.

Сборочное производство Argo и Atlant стартовало в конце ноября. Завод имеет более 50 дилерских центров в 41 городе России.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"