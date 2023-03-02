Новый мост через Волгу в Татарстане готов более чем наполовину

Мост через Волгу на строящемся в Татарстане участке платной трассы М-12 готов более чем наполовину, следует из сообщения госкомпании «Автодор».

К настоящему времени выполнены 87% монолитных работ, возведены 18 из 28 опор моста. С правого берега строители надвинули 436 метров конструкций металлических пролетных строений, с левого — 1294 метра. Для завершения осталось смонтировать еще 1630 метров.

Предполагается, что движение по мосту откроют уже в конце текущего года вместе с запуском в эксплуатацию всей автотрассы М-12.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"