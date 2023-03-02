В Pixel Watch появилась функция определения падения пользователя

Американская корпорация Google выпустила новое обновление для Pixel Watch, в котором появилась функция определения падения пользователя и вызова ему служб спасения. Технология работает на основе датчиков движения и искусственного интеллекта. В компании утверждают, что она не будет ошибочно срабатывать при занятиях спортом или другой активности.

При включении новой функции Pixel Watch будут отслеживать перемещения пользователя, и, если он упал и не двигался в течение 30 секунд, то часы завибрируют и издадут звуковой сигнал. Также на экране появится сообщение, где владельца устройства попросят подтвердить, что с ним все хорошо или необходимо вызвать экстренные службы. Если пользователь и дальше не будет реагировать на сигналы, то звук будет становиться громче, а через одну минуту часы автоматически позвонят в службы спасения. Владелец устройства сможет сам поговорить с оператором, если будет в состоянии.

Ранее похожую функцию ввела Apple в умных часах Watch и смартфонах iPhone 14, однако с тех пор пользователи неоднократно жаловались, что устройства принимают за падения поездки на американских горках и лыжах и ошибочно начинают звонить в экстренные службы.

Евгений Федуненко