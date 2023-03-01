Белгородский губернатор Вячеслав Гладков выступил в соцсетях после госпитализации

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков вечером 1 марта провел первый прямой эфир во «ВКонтакте» после недавней госпитализации. Он, в частности, ответил на вопрос местного жителя, который переживал, что на жизнь губернатора могло быть совершено покушение. Господин Гладков опроверг подобные слухи, заверив, что «было абсолютно бытовое пищевое отравление».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«На самом деле все очень просто. Было пищевое отравление, оно абсолютно бытовое. Поэтому очень благодарен врачам. Восстанавливаюсь, хотя ситуация такая была в первый раз в моей жизни. Вы видите, нахожусь в своем кабинете и приступаю к работе»,— рассказал Вячеслав Гладков. О его госпитализации стало известно 24 февраля. В правительстве региона сообщили, что губернатор находится под присмотром врачей.

Также в ходе прямого эфира господин Гладков скептически отнесся к предложению заменять обстрелянное жилье другой вторичной недвижимостью, а не возводить новое. По его мнению, за девять месяцев профессиональная строительная компания возведет «замечательное жилье». «Предложение со "вторичкой" мне очень не нравится. За свою жизнь насмотрелся, какое фактически произошло обналичивание материнского капитала, когда за бесценок покупали вторичное жилье, в котором нельзя проживать. И потом семьи оставались без денег и без жилья, повторно начинали просить»,— пояснил губернатор. Он заверил, что возможности по строительству в регионе есть: «У нас до конца года будет введено 1800 квартир. Есть дома». «Конечно, чуда не произойдет, повторить свой домик не получится»,— добавил он.

Андрей Цветков