Мобилизованному липчанину предоставят отпуск перед родами жены

Между правительством Липецкой области и Министерством обороны РФ достигнута договоренность о предоставлении отпуска мобилизованному липчанину, чья супруга Татьяна Муковнина в настоящий момент беременна вторым ребенком. При этом региональные власти опровергли ранее опубликованную в СМИ информацию, что женщине якобы предложили поместить ее первого ребенка в детский дом.

В правительстве Липецкой области уточнили, что супруга мобилизованного вынашивает второго ребенка, первому - четыре года. «Скоро женщине предстоят роды и оставить старшего ребенка, по ее словам, ей не с кем. Она обращалась в органы социальной защиты и на время нахождения в роддоме ей было предложено воспользоваться услугами центра помощи семье и детям «Большая Медведица» с круглосуточным размещением ребенка. Либо предоставить волонтера или социального работника для круглосуточного ухода. Но от всех предложенных управлением социальной политики вариантов решения проблемы Татьяна отказалась. Она настаивает на возвращении супруга из зоны СВО или на предоставлении ему отпуска, называя это единственным приемлемым для себя вариантом»,- пояснили в облправительстве.

По поручению губернатора Игоря Артамонова просьба о предоставлении отпуска для супруга Татьяны была направлена в Минобороны РФ. И «по линии партии ''Единая Россия''» была достигнута соответствующая договоренность с военным ведомством.

Андрей Цветков