Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Культурно обвинили

Экс-глава пензенского минкультуры обвиняется в организации мошенничества

В Пензенской области следствие предъявило обвинение бывшему министру культуры и туризма Татьяне Курдовой. Ей вменяют организацию растраты и мошенничества, повлекшим ущерб в размере более 380 тыс. руб. Следствие полагает, что она фиктивно устроила на работу свою дочь, которая в течение трех лет получала зарплату в драматическом театре, фактически там не работая. Госпожа Курдова вину не признает и уголовное дело не комментирует.

Фото: Александр Тузов

Фото: Александр Тузов

Следственное управление СУ СКР по Пензенской области сообщило о предъявлении обвинения бывшему министру культуры и туризма региона Татьяне Курдовой. Она, как отмечают в следственном управлении, обвиняется по ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 159 УК РФ (организация мошенничества, совершенного лицом с использованием своего служебного положения), ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 160 УК РФ (организация растраты, совершенной лицом с использованием своего служебного положения). Делом занимается отдел по расследованию особо важных дел регионального СУ СКР, оперативное сопровождение осуществляется сотрудниками УФСБ России по Пензенской области.

По версии следствия, с 2018 по 2021 год министр культуры и туризма Пензенской области, используя служебное положение, «организовала фиктивное трудоустройство» своей дочери в ГАУК «Пензенский областной драматический театр имени А.В.Луначарского». При этом, как полагают силовики, госпожа Курдова осознавала, что работать ее дочь в театре не будет. В результате театру и региональному отделению фонда социального страхования был нанесен имущественный ущерб на сумму более 380 тыс. руб. Какую конкретно работу выполняла дочь Татьяны Курдовой, следствие не уточняет.

«В настоящее время проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на окончание предварительного расследования»,— отмечают в СУ СКР.

Также в следственном управлении отказались сообщать «Ъ», кто подозревается непосредственно в мошенничестве и растрате, якобы организованным госпожой ­Курдовой.

Информация о том, что в отношении Татьяны Курдовой было возбуждено уголовное дело, появилась еще в мае прошлого года, однако тогда правоохранительные органы ее не подтверждали, сама же госпожа Курдова в социальных сетях писала, что у источников, сообщающих об этом, «очень бурная фантазия».

Тогда же, в мае 2022 года, УФСБ по Пензенской области сообщило о задержании по подозрению в получении взятки в значительном размере директора пензенского областного драматического театра им. А.В.Луначарского Александра Фомина. В управлении Федеральной службы безопасности сообщили, что он якобы получил от жителя Пензы взятку в размере 30 тыс. руб. за заключение договоров на музыкальное оформление двух спектаклей. Часть взятки была передана ему в марте 2022 года, оставшиеся 20 тыс. руб.— 17 мая 2022 года.

О завершении предварительного расследования уголовного дела в отношении господина Фомина правоохранительные органы не ­сообщали.

Татьяна Курдова на время следствия находится под подпиской о невыезде.

Госпожа Курдова возглавляла областное управление культуры и архива с декабря 2015 года, в 2017-м ведомство было переименовано в министерство, главой которого Татьяна Курдова проработала до ноября 2021 года, когда ее сменил Сергей Бычков.

Вину экс-министр не признает. Максимальное наказание по каждой из предъявленных ей статей УК РФ — лишение свободы на срок до шести лет.

Как-либо комментировать уголовное дело «Ъ» экс-министр отказалась.

Ранее обвинение в фиктивном устройстве на работу родственника было предъявлено бывшему министру транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области Алексею Зайцеву. Однако в том случае действия чиновника были квалифицированы как получение взятки. Суд признал, что в 2011 году Алексей ­Зайцев, работая в Дирекции автомобильных дорог, фиктивно устроил свою жену на должность инженера-лаборанта в ООО «Балдорстрой», занимающееся дорожным строительством. При этом женщина имеет диплом преподавателя дошкольной педагогики и психологии, педагога начального образования и не имеет необходимого технического ­образования.

За девять лет жена Алексея Зайцева, фактически не выполняя работу, получила в коммерческой структуре зарплату более 2 млн руб. Суд признал, что за это Алексей Зайцев осуществлял «общее покровительство» дорожно-строительной организации. Вместе с еще одним доказанным эпизодом взятки экс-министр получил пять лет и шесть месяцев колонии строгого режима.

Сергей Петунин

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...