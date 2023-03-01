Культурно обвинили

В Пензенской области следствие предъявило обвинение бывшему министру культуры и туризма Татьяне Курдовой. Ей вменяют организацию растраты и мошенничества, повлекшим ущерб в размере более 380 тыс. руб. Следствие полагает, что она фиктивно устроила на работу свою дочь, которая в течение трех лет получала зарплату в драматическом театре, фактически там не работая. Госпожа Курдова вину не признает и уголовное дело не комментирует.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Тузов Фото: Александр Тузов

Следственное управление СУ СКР по Пензенской области сообщило о предъявлении обвинения бывшему министру культуры и туризма региона Татьяне Курдовой. Она, как отмечают в следственном управлении, обвиняется по ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 159 УК РФ (организация мошенничества, совершенного лицом с использованием своего служебного положения), ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 160 УК РФ (организация растраты, совершенной лицом с использованием своего служебного положения). Делом занимается отдел по расследованию особо важных дел регионального СУ СКР, оперативное сопровождение осуществляется сотрудниками УФСБ России по Пензенской области.

По версии следствия, с 2018 по 2021 год министр культуры и туризма Пензенской области, используя служебное положение, «организовала фиктивное трудоустройство» своей дочери в ГАУК «Пензенский областной драматический театр имени А.В.Луначарского». При этом, как полагают силовики, госпожа Курдова осознавала, что работать ее дочь в театре не будет. В результате театру и региональному отделению фонда социального страхования был нанесен имущественный ущерб на сумму более 380 тыс. руб. Какую конкретно работу выполняла дочь Татьяны Курдовой, следствие не уточняет.

«В настоящее время проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на окончание предварительного расследования»,— отмечают в СУ СКР.

Также в следственном управлении отказались сообщать «Ъ», кто подозревается непосредственно в мошенничестве и растрате, якобы организованным госпожой ­Курдовой.

Информация о том, что в отношении Татьяны Курдовой было возбуждено уголовное дело, появилась еще в мае прошлого года, однако тогда правоохранительные органы ее не подтверждали, сама же госпожа Курдова в социальных сетях писала, что у источников, сообщающих об этом, «очень бурная фантазия».

Тогда же, в мае 2022 года, УФСБ по Пензенской области сообщило о задержании по подозрению в получении взятки в значительном размере директора пензенского областного драматического театра им. А.В.Луначарского Александра Фомина. В управлении Федеральной службы безопасности сообщили, что он якобы получил от жителя Пензы взятку в размере 30 тыс. руб. за заключение договоров на музыкальное оформление двух спектаклей. Часть взятки была передана ему в марте 2022 года, оставшиеся 20 тыс. руб.— 17 мая 2022 года.

О завершении предварительного расследования уголовного дела в отношении господина Фомина правоохранительные органы не ­сообщали.

Татьяна Курдова на время следствия находится под подпиской о невыезде.

Госпожа Курдова возглавляла областное управление культуры и архива с декабря 2015 года, в 2017-м ведомство было переименовано в министерство, главой которого Татьяна Курдова проработала до ноября 2021 года, когда ее сменил Сергей Бычков.

Вину экс-министр не признает. Максимальное наказание по каждой из предъявленных ей статей УК РФ — лишение свободы на срок до шести лет.

Как-либо комментировать уголовное дело «Ъ» экс-министр отказалась.

Ранее обвинение в фиктивном устройстве на работу родственника было предъявлено бывшему министру транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области Алексею Зайцеву. Однако в том случае действия чиновника были квалифицированы как получение взятки. Суд признал, что в 2011 году Алексей ­Зайцев, работая в Дирекции автомобильных дорог, фиктивно устроил свою жену на должность инженера-лаборанта в ООО «Балдорстрой», занимающееся дорожным строительством. При этом женщина имеет диплом преподавателя дошкольной педагогики и психологии, педагога начального образования и не имеет необходимого технического ­образования.

За девять лет жена Алексея Зайцева, фактически не выполняя работу, получила в коммерческой структуре зарплату более 2 млн руб. Суд признал, что за это Алексей Зайцев осуществлял «общее покровительство» дорожно-строительной организации. Вместе с еще одним доказанным эпизодом взятки экс-министр получил пять лет и шесть месяцев колонии строгого режима.

Сергей Петунин