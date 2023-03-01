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Отзывам ищут новые поводы

Предлагаются поправки в закон о статусе депутата саратовского заксобрания

Саратовская областная дума рассмотрит поправки в региональное законодательство, в соответствии с которыми депутат может быть лишен полномочий в случае, если он отсутствовал на всех заседаниях законодательного собрания в течение полугода. Предложение внесли единороссы Татьяна Ерохина и Александр Янклович, а также представитель ЛДПР Дмитрий Пьяных. Сейчас в законе прописаны десять причин, по которым депутат может быть досрочно лишен полномочий. Оппозиционные депутаты полагают, что нововведение будет применяться только к несогласным с властной политикой ­парламентариям.

Александра Анидалова предлагали лишить мандата за участие в протестах

Александра Анидалова предлагали лишить мандата за участие в протестах

Фото: Владимир Барсуков

Александра Анидалова предлагали лишить мандата за участие в протестах

Фото: Владимир Барсуков

В Саратовскую областную думу внесен законопроект, предусматривающий еще один пункт, в соответствии с которым депутат законодательного собрания может быть досрочно лишен полномочий. Документ, разработанный депутатами Татьяной Ерохиной («Единая Россия»), Александром Янкловичем («Единая Россия») и представляющим ЛДПР Дмитрием Пьяных, поступил на рассмотрение комитета по государственному строительству и местному само­управлению.

В пояснительной записке к законодательной инициативе говорится, что новое основание для досрочного прекращения полномочий депутатов Саратовской областной думы вводится в соответствии с требованиями Федерального закона. Мера будет применяться в случае отсутствия депутата без уважительных причин на всех заседаниях законодательного собрания в течение шести месяцев подряд.

Это будет одиннадцатое основание. Сейчас, помимо смерти депутата, его письменного заявления о сложении полномочий, признания недееспособным или безвестно отсутствующим, полномочия парламентария прекращаются в том случае, если в отношении него есть вступившее в силу решение суда, если он выехал на постоянное место жительства за границу, прекратил гражданство РФ или получил гражданство или вид на жительство в другом государстве. Также депутата облдумы лишат полномочий, если у него обнаружатся счета в иностранных банках.

Кроме того, есть список ограничений, связанных с деятельностью депутата облдумы. В их числе запрет на выход из фракции, запрет на занятия коммерческой деятельностью для работающих на постоянной основе (получающих зарплату в облдуме) депутатов, нельзя использовать депутатский статус для не связанной с депутатской работой деятельности. Саратовского парламентария могут лишить полномочий за ошибки в декларации, хранение ценностей в иностранных банках, вхождение в состав иностранных НКО, а также если он не сообщит в правоохранительные органы об обращении к нему с целью «склонения к совершению коррупционных право­нарушений».

В апреле прошлого года депутат Саратовской области от «Единой России» Сергей Гладков предложил внести поправки в региональное законодательство, которые также запретили бы парламентариям участвовать в протестных мероприятиях, после того как коммунист Александр Анидалов активно выступил против переименования проспекта имени Кирова в центре Саратова в проспект имени Петра Столыпина, попытавшись сорвать официальную церемонию переименования и помешать рабочим развешивать новые аншлаги. Предложенный господином Гладковым документ не был ­разработан.

За ошибки в декларациях в прошлом созыве были прекращены полномочия нескольких депутатов. В феврале прошлого года депутаты Саратовской областной думы лишили мандата коммуниста Николая Бондаренко. Основанием стали выявленные прокуратурой нарушения антикоррупционного законодательства. Надзорный орган пришел к выводу, что депутат-блогер (у господина Бондаренко более 1,6 млн подписчиков на YouTube) в налоговой декларации не указал займы его коммерческой организации, полученные от его супруги, а также использовал депутатский статус для получения дохода от YouTube-канала «Дневник депутата», что запрещено региональным законодательством.

Депутат Сергей Курихин в 2021 году был лишен депутатских полномочий после прокурорской проверки, которая показала, что он предоставил в законодательное собрание недостоверные сведения об имуществе. В декларации за 2020 год не было информации о наличии у него в пользовании жилого дома.

Депутат Александр Анидалов не исключает, что в случае принятия новая мера наказания может применяться избирательно в отношении оппозиционных депутатов. «Я считаю, что отзывать депутатов должны только избиратели, но эта процедура сейчас настолько усложнена, что выполнить ее практически невозможно. А санкции, которые подразумевают отзыв, в основном применяются к оппозиционно настроенным депутатам. То, что некоторые не ходят на заседания, — не самая большая проблема. Многие из действующих депутатов инициируют и принимают такие законы, что их избиратели были бы только рады, если бы те не ходили на заседания»,— отметил господин Анидалов.

Сергей Петунин

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