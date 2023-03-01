Аренда императорского дворца Бельведер под Петербургом за 1,8 млн рублей никого не заинтересовала

Торги на право аренды здания императорского дворца Бельведер в Петергофе, построенного в середине XIX века, не заинтересовали ни одного участника. Начальная цена лота (размер годовой арендной платы) составлял 1,8 млн руб.

Аукцион признан несостоявшимися, следует из протокола АО «Фонд имущества Санкт-Петербурга». Договор планировалось заключить на 10 лет, общая плата за весь срок составила бы около 20 млн руб. Дата повторных торгов в настоящее время не названа.

Площадь федерального памятника, построенного по проекту архитектора Штакеншнейдера, составляет 587 кв. м. и еще 587 кв. м. – прилегающего участка. Состояние здания оценивали как «ограниченно работоспособное» и «условно-удовлетворительное». Примечательно, что функционал дворца в конкурсной документации ограничен не был. Одним из претендентов на дворец называли гостиницу «Бельведер», расположенную напротив. Арендатор должен был взять на себя задачи по содержанию и улучшению объекта, сообщал в январе «Ъ-СПб».

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