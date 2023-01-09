Императорский дворец Бельведер в Петергофе сдадут в аренду через торги

АО «Фонд имущества Санкт-Петербурга» назначило на 1 марта торги на право аренды здания дворца Бельведер в Луговом парке в Петергофе. Памятник федерального значения был построен в середине XIX века по проекту архитектора Штакеншнейдера по указанию императора Николая I. В аренду его сдадут на 10 лет, начальная цена лота (размер годовой арендной платы) составляет 1 822 500 руб.

Дворец серьезно пострадал во время Великой Отечественной войны, его отреставрировали в 1950-е годы. Общая плата по договору за десять лет составит около 20 млн руб. Состояние здания в настоящее время определено как «ограниченно работоспособное» и «условно-удовлетворительное». Примечательно, что будущий функционал дворца в конкурсной документации не ограничен. Одним из претендентов на дворец называют гостиницу «Бельведер», расположенную напротив.

Низкая цена лота объясняется тем, что арендатор возьмет на себя затраты на содержание и улучшение объекта, что обойдется в значительно большую сумму. Директор департамента инвестиции в недвижимость компании Maris Алексей Федоров считает, что объект интересен «исключительно для организации туристического или ивент-бизнеса».

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