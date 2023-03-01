В Темрюкском районе выдали более 600 жилищных сертификатов жителям Херсонской области

В Темрюкском районе жителям Херсонской области выдали более 600 жилищных сертификатов. Часть семей планирует остаться в муниципалитете, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Ранее глава региона Вениамин Кондратьев поручил ускорить выдачу жилищных сертификатов. Для этого на Кубани создали рабочую группу, в которую вошли профильные министерства и ведомства.

«Мы на постоянной основе проводим совещания, чтобы сверять часы. Но встречи на местах также необходимы, чтобы понимать, по каким направлениям нам необходимо усилиться»,— отметил вице-губернатор Кубани Игорь Чагаев.

Сейчас в Темрюкском районе в пяти пунктах временного размещения проживет более 1,5 тыс. человек, вынужденно покинувших места постоянного проживания в Херсонской области. В пунктах оборудовано все для комфортного пребывания. Для их жителей регулярно проводятся выездные приемы специалистов всех профильных ведомств региона.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram