В Рослесхозе предупредили о начале пожароопасного сезона на Кубани

В Краснодарском крае, а также Калининградской области и Чечне начался пожароопасный сезон. Об этом сообщила пресс-служба федерального агентства лесного хозяйства.

Замглавы ведомства Алексей Венглинский отметил, что до 20 марта главы регионов должны утвердить сводные планы тушения лесных пожаров, которые необходимо привести в соответствие со вступившими в силу с 1 марта обновленными правилами. С 10 марта ведомство начнет выездные проверки регионов на предмет готовности к пожароопасному сезону.

«Рослесхозом утверждено 28 критериев оценки субъектов в рамках подготовки к пожароопасному сезону, в список которых входит проверка готовности сил и средств пожаротушения»,— отметил Алексей Венглинский.

Татьяна Ручкина

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