Сбивший на BMW сотрудников полиции студент Горного университета получил статус обвиняемого

Студенту Горного университета Санкт-Петербурга предъявили обвинение в применении насилия в отношении сотрудников полиции. 19-летний молодой человек устроил погоню на КАД за рулем BMW, остановить его удалось после 36 выстрелов со стороны правоохранителей.

О новом статусе студента 1 марта сообщили в пресс-службе СК РФ по Ленинградской области. До этого председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Сергею Сазину доложить об установленных обстоятельствах. СК будет ходатайствовать об избрании в отношении него судом меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что погоня за студентом на арендованном BMW на КАДе в Петербурге завершилась после 36 выстрелов. Первый раз машину удалось остановить на развязке с Мурманским шоссе, инспектор ГИБДД попытался вытащить молодого человека из водительского сидения, однако тот нажал на педаль газа снова скрылся, наехав на двух сотрудников. Они отделались травмами ног. В отношении трезвого студента были составлены два рапорта по ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти), а также административные протоколы за неповиновение полиции, оставление места ДТП и тонировку.

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