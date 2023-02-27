Погоня за студентом на арендованном BMW на КАДе в Петербурге завершилась после 36 выстрелов

Погоня на КАДе за студентом на арендованном BMW завершилась лишь после 36 выстрелов. Водитель, 19-летний учащийся Горного университета, был трезв, но отказался остановиться по требованию инспектора ГИБДД, сообщил «Дорожный инспектор».

Мимо поста ДПС он проехал на скорости 120 км/ч, после чего погоня и началась. Первый раз остановить автомобиль удалось на развязке с Мурманским шоссе, инспектор попытался вытащить студента из водительского сидения, но тот, нажав на педаль газа и наехав на сотрудников ГИБДД, снова скрылся. Пострадавшие отделались травмами ног.

Погоня продолжилась, но уже на скорости 200 км/ч. На развязке с Софийской улицей BMW влетел в отбойник. Однако и это не остановило водителя: он развернулся и поехал в обратную сторону по КАД. К погоне присоединились дополнительные экипажи ГИБДД. Сотрудники применили табельное оружие, выстрелив 36 раз. Нарушителю пришлось остановиться из-за сильных повреждений машины.

Водителя доставили в отдел полиции Всеволожского района, туда затем приехали и его родители. В отношении молодого человека составлены два рапорта по ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти), а также административные протоколы за неповиновение полиции, оставление места ДТП и тонировку. Автомобиль эвакуировали на спецстоянку.

«Спустя час после начала оформления, на место приехал взволнованный представитель арендной компании, которой принадлежит данный автомобиль. Его удивлению не было предела. Ведь сдавал в аренду данному водителю новый автомобиль, а назад получит т/с в дырочку, с помятым боком и с простреленными колесами»,— говорится в сообщении «Дорожного инспектора». На видео молодой человек утверждал, что автомобиль купил ему отец.

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