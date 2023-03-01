Глава Кубани попросил сохранить баланс технологий и традиций при строительстве зданий

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил необходимость поддержания баланса между новыми технологиями и традициями при строительстве зданий. Об этом он сказал на конференции в рамках выставки «ЮгБилд», сообщает пресс-служба администрации региона.

«Цифровизация дает большие возможности для градостроительства, помогая сложные процессы делать прозрачными и сокращать сроки работ. Но при этом нельзя забывать, что это всего лишь инструмент, который не должен исключить человека. Цифра не заменит архитекторскую мысль. Мы должны строить комфортные для жизни людей города и станицы», – отметил Вениамин Кондратьев.

В 2018 году на Кубани начали обновлять генпланы городов и переводить их в цифровой формат. Сейчас новые градостроительные документы уже действуют в Армавире, Анапе, Горячем Ключе, Геленджике и Краснодаре. В процессе разработки находятся генпланы Сочи, Новороссийска и Туапсинского района.

Кроме того, в 2022 году на Кубани создали геоинформационную систему, благодаря которой все градостроительные документы станут доступны для межведомственного взаимодействия. Такой электронный банк данных упростит документооборот и ускорит его. К нему уже подключились 37 муниципалитетов края и загрузили 37 тыс. документов. Система подключена к Единой электронной картографической основе, в будущем ее также подключат к «Яндекс картам» и сайту «Госуслуги». Полноценно заработать система должна к началу лета.

Татьяна Ручкина

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