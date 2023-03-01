Доля вторичных ресурсов для переработки на СвЖД достигла 90%

Подразделения Свердловской железной дороги (СвЖД) в 2022 году собрали и передали для дальнейшей переработки более 200 тонн вторичных ресурсов, в том числе 95,5 тонн бумаги, 77,5 тонн стекла и 31,8 тонн пластика, сообщила пресс-служба СвЖД. В настоящее время на Свердловской магистрали доля отходов, вовлеченных во вторичный оборот, достигает 90%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В частности, с помощью технологии рециклинга мобильный дробильно-сортировочный комплекс на станции Подволошная (Первоуральск) в прошлом году переработал более 4,5 тыс. старых железобетонных шпал в щебень разных фракций.

В Екатеринбурге реализуются проекты по раздельному сбору мусора. Маркированные контейнеры расположены на площадках, обслуживающих объекты пассажирской инфраструктуры, административные здания, социальные и образовательные учреждения железной дороги.

Около здания управления СвЖД размещен пункт «умной переработки отходов», воспользоваться которым могут все жители города. На площадке установлены контейнеры для накопления макулатуры, стекла, алюминия и пяти видов пластика. С марта 2022 года там собрано более 8 тонн отходов.

Напомним, инвестиции в развитие СвЖД в 2023 году составят 45,1 млрд руб., что на 15% больше, чем в 2022 году. В частности, средства направят на развитие существующих железнодорожных линий и обновление предприятий путевого комплекса. Всеми видами ремонта планируется обновить порядка 450 км пути.

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Диана Сунагатуллина