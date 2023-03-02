Большой уголь большой экономики

Роль угледобывающей отрасли в экономике сегодня высока как никогда — в мире фиксируется самое высокое потребление этого вида топлива за последнее десятилетие. Практика стран ЕС показала: ставка на альтернативную энергетику без опоры на углеводороды — это тупиковый путь. В Красноярском крае угольная генерация и добыча черного золота была и остается важнейшей частью экономической модели, а реализация крупнейшего инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь» лишь придала значимости этой сфере. Предприятия СУЭК выдают около 70 % всего добываемого в регионе угля: по итогам прошлого года на Бородинском, Назаровском и Березовском разрезах добыто 34,2 млн тонн, что является историческим рекордом. Чтобы соответствовать современным требованиям и отвечать на вызовы времени, компания планирует инвестировать в этом году в развитие 4 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Добыча черного золота является одним из ключевых направлений, обеспечивающих поступательное развитие проектов «Енисейской Сибири»

Добыча черного золота является одним из ключевых направлений, обеспечивающих поступательное развитие проектов «Енисейской Сибири»



Сегодня добыча черного золота является одним из ключевых направлений, обеспечивающих поступательное развитие проектов «Енисейской Сибири». Естественно, основным плацдармом остается Канско-Ачинский угольный бассейн с запасами в 640 млрд тонн. Благодаря предприятиям СУЭК Красноярский край добывает каждую десятую тонну угля в России, обеспечивая тепловую генерацию всей Сибири качественным топливом. При этом угольная отрасль остается одним из крупнейших работодателей: в СУЭК в крае работает сегодня более 5,5 тыс. человек.

В министерстве промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края отметили, что уходящий год стал для СУЭК очень успешным: «Бородинский, Березовский и Назаровский разрезы в 2022 году достигли максимальных за последние десятилетия объемов добычи — 34,2 млн тонн. Это на 38 % больше, чем в 2021 году. Особенно хочется отметить коллектив Березовского разреза: в общую копилку трудовых достижений он внес почти 7,7 млн тонн, превысив показатели 2021 года на 46 %».

В ведомстве уточнили, что поставленных задач по обеспечению топливом энергосистемы региона удалось добиться «благодаря профессионализму, сплоченности коллективов СУЭК».

В этом году перед предприятиями СУЭК в Красноярском крае стоят не менее амбициозные задачи — планируется добыть свыше 32 млн тонн угля. В компании отметили, что в прошлом году обеспечить растущие объемы помогли заранее подготовленные резервы. В текущем же году придется нарабатывать новые. Добиться поставленных целей поможет масштабная инвестиционная программа в объеме 4 млрд руб. — это исторический максимум за все годы существования компании. По словам гендиректора АО «СУЭК-Красноярск» Андрея Федорова, основными направлениями инвестпрограммы являются закупка и модернизация техники и экология.

В рамках модернизации тема импортозамещения стала одной из ключевых. Дело в том, что большая часть горнодобывающей техники зарубежного производства, а в настоящее время импорт запчастей затруднен. На сегодня вопрос с комплектующими для зарубежной техники успешно решается. СУЭК в целом без какой-либо поддержки госпрограмм смогла наладить выпуск более 400 наименований продукции. К слову, комплектующие от СУЭК сегодня востребованы не только внутри компании, но и сторонними организациями. «Комплектующие для техники изготавливают российские заводы и собственные ремонтные подразделения, которые в конце 2022 года объединились в Единую сервисную компанию — ЕСК СУЭК, где в авангарде, конечно, наш Бородинский ремонтно-механический завод», — рассказал Федоров.

В Бородине сегодня освоили выпуск ходовых тележек для роторных экскаваторов ЭРП-2500, траков для KOMATSU, коронок на зубья, рештаков для лавных контейнеров. Продукция неоднократно получала дипломы и Гран-при международных выставок. Траки из Бородина в свое время отметились присвоением национальной премии в сфере импортозамещения «Приоритет».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вместе с повышением эффективности угледобычи СУЭК активно работает над развитием процессов глубокой переработки сырья

Вместе с повышением эффективности угледобычи СУЭК активно работает над развитием процессов глубокой переработки сырья



Вместе с ростом угледобычи СУЭК активно работает над развитием процессов глубокой переработки сырья. Одно из актуальных направлений — получение так называемого термококса из бурого угля. Энергетическая ценность этого продукта около 6 тыс. килокалорий на килограмм, а содержание летучих веществ минимально. Продукт используется в металлургии, в нефтедобыче в качестве сорбента, в бытовой сфере как экологически чистое топливо для частных домохозяйств. По оценке краевого министерства ЖКХ, в ближайшие годы потребность в бездымном топливе составит около 8 тыс. тонн в год.

По информации ведомства, компания во взаимодействии с правительством региона с 2019 года успешно внедряет бездымное топливо как основной источник отопления в частных домохозяйствах. «За это время сформирован положительный опыт использования бездымного топлива для снижения экологической нагрузки на атмосферный воздух от частного сектора в муниципальных образованиях края, где остро стоит такая проблема, — Красноярская агломерация и Минусинск», — отметили в минпроме региона.

Отметим, модернизация также предполагает внедрение современных технологий в области логистики и управления. Так, на станции примыкания РЖД Буйная в Бородинском погрузочно-транспортном управлении, сервисном логистическом предприятии СУЭК, внедряется система Face ID, позволяющая идентифицировать машинистов тепловозов. Один из крупных проектов — переход на микропроцессорную систему управления стрелочными переводами и светофорами, а также оснащение тепловозом нового поколения ТЭМ14М, его ждут к концу года.Это лишь один из примеров: в настоящее время на предприятиях СУЭК активно внедряются цифровые технологии, которые позволяют не только повысить эффективность, но и обеспечить безопасность производства.

Одной из основных задач модернизации наравне с оптимизацией производственных и управленческих процессов является минимизация воздействия на окружающую среду. На Березовском разрезе завершено строительство высокотехнологичных комплексов очистки карьерных и поверхностных вод замкнутого цикла. На Бородинском и Назаровском разрезах подобные комплексы с учетом наилучших доступных технологий появятся в 2024 году. Ни один из экологических проектов СУЭК не свернула.

Важным приоритетом политики СУЭК остается развитие кадрового потенциала. Компания реализует целый комплекс профориентационных мероприятий, чтобы привлекать молодых людей в свои ряды: профильные классы и трудовые отряды в городах присутствия подогревают интерес к профессии шахтера у молодых, а программы повышения уровня и компетенции сотрудников удерживают специалистов в компании. Безусловно, свою роль играет и ответственная социальная политика, благоустройство в территориях присутствия и создание комфортных условий для шахтеров. В компании выстроена особенная система социального партнерства между работниками и руководством. Возможность говорить друг с другом и быть услышанным создает стабильную социальную обстановку.

Однако гораздо важнее, что созданная атмосфера и используемые инструменты позволяют расти молодым специалистам, реализовывать свои идеи на практике. Так, в прошлом году СУЭК собрала в Красноярске около 20 молодых сотрудников на научно-техническую конференцию. Здесь специалисты прошли различные мастер-классы, получили навыки публичных выступлений, проектной работы, а в итоге защитили свои проекты. Такие мероприятия являются традицией компании и позволяют находить новые идеи и самородков, которые их реализуют.

В СУЭК уверены, что именно люди являются тем базисом, золотым активом, на котором держится стабильность компании.

АО «СУЭК-Красноярск»