Минэкономики: снижение ВВП России в январе замедлилось до 3,2% год к году

Спад российской экономики в январе 2023 года замедлился до 3,2% в годовом выражении с 4,2% в декабре, говорится в обзоре Минэкономики. С исключением сезонного фактора показатель вырос на 0,2%.

Аналитики министерства отмечают роль строительства и роста грузооборота транспорта в положительной динамике ВВП.

«Рост обрабатывающих производств в январе 2023 года с учетом фактора сезонности составил 0,8% к предыдущему месяцу. В годовом выражении падение замедлилось вдвое — до 2,3% после 5,7% месяцем ранее»,— говорится в материалах министерства.

Рост 0,2% также показал индекс промышленного производства, в годовом выражении спад промышленности в январе 2023 года замедлился до 2,4% (после 4,3% в декабре 2022 года).

В период с 21 по 27 февраля Росстат впервые в 2023 году зафиксировал недельную дефляцию. В службе расценили это как экономическую аномалию, поскольку в феврале дефляция в России не фиксировалась как минимум десять лет.

По оценке Росстата, в 2022 году инфляция составила 11,94%, ВВП упал на 2,1%. Опрошенные Центробанком аналитики прогнозируют, что в 2023 году инфляция составит 6%, а ВВП снизится на 1,5%.