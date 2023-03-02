Десятый пошел

Ассортимент Красноярского цементного завода пополнился новым, десятым видом продукции. А новинка предыдущего сезона вошла в сотню лучших товаров России.
Затраты «Сибирского цемента» на техническое перевооружение завода составили 1,34 млрд рублей
Новинка принесла диплом
В 2022 году ООО «Красноярский цемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») наладило массовое производство и отгрузку портландцемента ЦЕМ 0 42,5Н. Цемент без вспомогательных компонентов и минеральных добавок типа ЦЕМ 0, класса прочности 42,5 нормальнотвердеющий, соответствующий ГОСТ 31108-2020, был сертифицирован в 2021 году. Он предназначен для производства ответственных бетонных и железобетонных конструкций в промышленном строительстве, где предъявляются высокие требования к водостойкости, морозостойкости и долговечности (железобетонные шпалы, мостовые конструкции, стойки опор высоковольтных линий электропередачи, контактная сеть железнодорожного транспорта и освещения).
Новый вид продукции оказался востребованным в добывающей отрасли (поставлялся в основном для золотодобывающих компаний Еруды и на Новоангарский обогатительный комбинат), а также получил высокую оценку экспертного сообщества: его выпуск принес заводу диплом лауреата Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России» 2022 года. Также портландцементу ЦЕМ 0 42,5Н присвоен статус «Новинка».
«Вот уже десять лет Красноярский цементный завод участвует в программе «100 лучших товаров России». Результаты очередного конкурса подтвердили, что продукция предприятия отвечает самым высоким требованиям по качеству», — отметил управляющий директор ООО «Красноярский цемент» Дмитрий Киреев.
Помимо этого, в 2022 году «Красноярский цемент» приступил к выпуску и отгрузке композиционного портландцемента ЦЕМ II/А-К (Ш-З) 32,5Б. Данный вид продукции также относится к общестроительным. Его применяют в производстве бетонных и железобетонных сборных или монолитных конструкций, бетонных и строительных растворов, используют для проведения штукатурных, кладочных и других ремонтно-строительных работ.
Теперь в ассортименте предприятия с учетом новинок четыре специальных и шесть общестроительных видов цемента.
В ассортименте предприятия с учетом новинок – четыре специальных и шесть общестроительных видов цемента
Модернизация по плану
Всего за прошедший год «Красноярский цемент» произвел 634,8 тыс. тонн продукции — на 8,3 % меньше, чем в 2021 году, что в компании связывают прежде всего с существенным сокращением объемов потребления цемента в Красноярском крае.
«В 2022 году на деятельность предприятия, безусловно, оказывали влияние внешние факторы, в том числе изменения в экономике страны, снижение объемов потребления цемента в Сибирском федеральном округе и Красноярском крае, — прокомментировал Дмитрий Киреев. — Тем не менее мы продолжали выпускать качественную продукцию с учетом потребностей клиентов, модернизировать производство. Практически завершено строительство нового помольного подразделения и цементной мельницы замкнутого цикла помола (с сепаратором). Запуск нового современного оборудования в 2023 году позволит в полной мере обеспечить регион тонкомолотым высокомарочным цементом».
Цементная мельница замкнутого цикла помола рассчитана на выпуск до 100 тонн продукции в час. К настоящему времени возведены все здания и сооружения нового цеха, установлено необходимое технологическое оборудование. Ведутся работы по монтажу и пусконаладке, отделке внутренних помещений.
На предприятии своевременно выполнены все плановые ремонты оборудования в целях обеспечения его стабильной эксплуатации и повышения эффективности работы подразделений. Затраты «Сибирского цемента» на техническое перевооружение завода составили 1,34 млрд руб.
Среди обновленного оборудования — мостовой грейферный кран в цехе «Помол», современная упаковочная машина, выпускающая 60 тонн палетированного цемента в час, фронтальный погрузчик и бульдозер «Четра Т-25».
ООО «Красноярский цемент»
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