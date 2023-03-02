Десятый пошел

Ассортимент Красноярского цементного завода пополнился новым, десятым видом продукции. А новинка предыдущего сезона вошла в сотню лучших товаров России.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Затраты «Сибирского цемента» на техническое перевооружение завода составили 1,34 млрд рублей

Затраты «Сибирского цемента» на техническое перевооружение завода составили 1,34 млрд рублей



Новинка принесла диплом

В 2022 году ООО «Красноярский цемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») наладило массовое производство и отгрузку портландцемента ЦЕМ 0 42,5Н. Цемент без вспомогательных компонентов и минеральных добавок типа ЦЕМ 0, класса прочности 42,5 нормальнотвердеющий, соответствующий ГОСТ 31108-2020, был сертифицирован в 2021 году. Он предназначен для производства ответственных бетонных и железобетонных конструкций в промышленном строительстве, где предъявляются высокие требования к водостойкости, морозостойкости и долговечности (железобетонные шпалы, мостовые конструкции, стойки опор высоковольтных линий электропередачи, контактная сеть железнодорожного транспорта и освещения).

Новый вид продукции оказался востребованным в добывающей отрасли (поставлялся в основном для золотодобывающих компаний Еруды и на Новоангарский обогатительный комбинат), а также получил высокую оценку экспертного сообщества: его выпуск принес заводу диплом лауреата Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России» 2022 года. Также портландцементу ЦЕМ 0 42,5Н присвоен статус «Новинка».

«Вот уже десять лет Красноярский цементный завод участвует в программе «100 лучших товаров России». Результаты очередного конкурса подтвердили, что продукция предприятия отвечает самым высоким требованиям по качеству», — отметил управляющий директор ООО «Красноярский цемент» Дмитрий Киреев.

Помимо этого, в 2022 году «Красноярский цемент» приступил к выпуску и отгрузке композиционного портландцемента ЦЕМ II/А-К (Ш-З) 32,5Б. Данный вид продукции также относится к общестроительным. Его применяют в производстве бетонных и железобетонных сборных или монолитных конструкций, бетонных и строительных растворов, используют для проведения штукатурных, кладочных и других ремонтно-строительных работ.

Теперь в ассортименте предприятия с учетом новинок четыре специальных и шесть общестроительных видов цемента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В ассортименте предприятия с учетом новинок – четыре специальных и шесть общестроительных видов цемента

В ассортименте предприятия с учетом новинок – четыре специальных и шесть общестроительных видов цемента



Модернизация по плану

Всего за прошедший год «Красноярский цемент» произвел 634,8 тыс. тонн продукции — на 8,3 % меньше, чем в 2021 году, что в компании связывают прежде всего с существенным сокращением объемов потребления цемента в Красноярском крае.

«В 2022 году на деятельность предприятия, безусловно, оказывали влияние внешние факторы, в том числе изменения в экономике страны, снижение объемов потребления цемента в Сибирском федеральном округе и Красноярском крае, — прокомментировал Дмитрий Киреев. — Тем не менее мы продолжали выпускать качественную продукцию с учетом потребностей клиентов, модернизировать производство. Практически завершено строительство нового помольного подразделения и цементной мельницы замкнутого цикла помола (с сепаратором). Запуск нового современного оборудования в 2023 году позволит в полной мере обеспечить регион тонкомолотым высокомарочным цементом».

Цементная мельница замкнутого цикла помола рассчитана на выпуск до 100 тонн продукции в час. К настоящему времени возведены все здания и сооружения нового цеха, установлено необходимое технологическое оборудование. Ведутся работы по монтажу и пусконаладке, отделке внутренних помещений.

На предприятии своевременно выполнены все плановые ремонты оборудования в целях обеспечения его стабильной эксплуатации и повышения эффективности работы подразделений. Затраты «Сибирского цемента» на техническое перевооружение завода составили 1,34 млрд руб.

Среди обновленного оборудования — мостовой грейферный кран в цехе «Помол», современная упаковочная машина, выпускающая 60 тонн палетированного цемента в час, фронтальный погрузчик и бульдозер «Четра Т-25».

ООО «Красноярский цемент»