Инвесторы вывели из Binance USD $6 млрд из-за претензий американских регуляторов

За последнее время инвесторы вывели из стейблкойна Binance USD (BUSD) около $6 млрд, об этом пишут западные СМИ со ссылкой на данные платформы CoinGecko и аналитической компании Nansen. Отток средств связан с действиями американских регуляторов в отношении стейблкойна.

Как сообщила 13 февраля Paxos Trust Company (эмитент BUSD), Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявила, что Paxos должна была зарегистрировать BUSD как ценные бумаги. По мнению регулятора, Paxos, не сделав этого, нарушила американское законодательство, так что SEC рассматривает вопрос о ее судебном преследовании. В тот же день департамент по контролю рынка финансовых услуг штата Нью-Йорк потребовал от Paxos приостановить выпуск новых токенов.

По данным CoinGecko, рыночная капитализация всех BUSD снизилась за последние недели на $5,6 млрд — с $16,1 млрд 13 февраля до $10,5 млрд сегодня, 1 марта. Financial Times со ссылкой на данные Nansen сообщает, что инвесторы вывели из BUSD более $6 млрд.

Яна Рождественская