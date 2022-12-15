Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Екатеринбурге 300 человек эвакуировались из детской больницы из-за пожара на парковке

В Екатеринбурге на парковке детской больницы загорелись две машины. Площадь пожара составила 20 кв. метров. До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 300 человек, 150 из которых дети, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Предыдущая фотография

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Следующая фотография
1 / 2

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Сообщение о пожаре поступило МЧС в 13:40. В 14:11 пожар был локализован и ликвидирован. К ликвидации возгорания привлекались три единицы спецтехники и 10 человек личного состава МЧС. Информации о пострадавших не поступало.

Напомним, в 2023 году расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность в Екатеринбурге составят 209,2 млн руб. В частности, на борьбу и защиту от пожаров, стихийных бедствий и совершенствование гражданской обороны выделят 147,6 млн руб.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте

Диана Сунагатуллина

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...