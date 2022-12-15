В Екатеринбурге 300 человек эвакуировались из детской больницы из-за пожара на парковке

В Екатеринбурге на парковке детской больницы загорелись две машины. Площадь пожара составила 20 кв. метров. До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 300 человек, 150 из которых дети, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

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Сообщение о пожаре поступило МЧС в 13:40. В 14:11 пожар был локализован и ликвидирован. К ликвидации возгорания привлекались три единицы спецтехники и 10 человек личного состава МЧС. Информации о пострадавших не поступало.

Напомним, в 2023 году расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность в Екатеринбурге составят 209,2 млн руб. В частности, на борьбу и защиту от пожаров, стихийных бедствий и совершенствование гражданской обороны выделят 147,6 млн руб.

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Диана Сунагатуллина