Гражданский активист Михаил Беньяш выступил в суде с последним словом

В Краснодаре завершается повторное рассмотрение уголовного дела в отношении Михаила Беньяша (признан иноагентом, до недавнего времени имел статус адвоката), который обвиняется в применение насилия к сотрудникам полиции. В своем последнем слове на заседании суда в среду он потребовал признать себя невиновным. Ранее прокуратура предложила наказание в виде штрафа в сумме 40 тыс. руб.

«Я не совершал того, в чем меня обвиняют. Это ложь, а материалы уголовного дела сфальсифицированы. Все уголовное дело основано на слове потерпевших полицейских, против моего слова. Все сведения о нападении основаны на их показаниях, которые противоречивы. Ни один свидетель не видел, как я бью потерпевших. Вещественные доказательства, в том числе медкарты полицейских, потеряны», – заявил в последнем слове Михаил Беньяш.

По версии обвинения, незадолго до митинга оппозиции в сентябре 2018 года Михаил Беньяш при задержании оказал сопротивление полицейским. В автомобиле, куда они его посадили, произошла потасовка, оперативники сообщили, что в результате они получили синяки и ссадины, а у одного оказалась укушена рука.

Нынешнее слушание дела Михаила Беньяша – это уже второй процесс по инциденту. В октябре 2019 года судья Ленинского суда Диана Беляк приговорила подсудимого к штрафу в сумме 30 тыс. руб. В феврале 2021 года Краснодарский краевой суд отменил приговор, признав, что судья Беляк не имела права принимать дело к производству, так как она уже высказала свое отношение к обвинению Михаилу Беньяшу, принимая решение о его аресте. Дело было передано судье Сергею Залесному, который 6 марта огласит новый приговор.

Михаил Беньяш был признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ в октябре 2022 года. По заявлению самого господина Беньяша, причиной стали эпизоды получения финансирования от правозащитников, которые в настоящее время признаны в РФ иноагентами. 17 февраля совет Адвокатской палаты Краснодарского края прекратил статус Михаила Беньяша в качестве адвоката на три года. Причиной стали жалобы Минюста РФ на резкие высказывания господина Беньяша в социальных сетях.

Анна Перова, Краснодар