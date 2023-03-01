«Вкусно — и точка» начнет историю игрушек

«Вкусно — и точка» откроет собственную фабрику по производству игрушек для аналога Happy Meal. Речь идет о детском наборе Kids Combo, в который сейчас кладут книги с головоломками. Как рассказал изданию РБК владелец сети Александр Говор, на строительство фабрики уйдет около двух лет. При этом первые игрушки в Kids Combo появятся уже во второй половине 2023-го. Часть из них произведут в России, другие же закупят в Китае. Большинство героев будут персонажами отечественных мультфильмов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Предшественник «Вкусно — и точка» — McDonald’s — ежегодно распределяет миллиарды игрушек по всему миру и считается крупнейшим дистрибутором таких товаров за счет продаж Happy Meal. Правда, здесь не стоит ожидать серьезных доходов, речь идет скорее об имидже отечественного преемника американского гиганта, считает гендиректор сети «Теремок» Михаил Гончаров:

«Детская тема в работе McDonald’s очень переоценена. Это легко проверить: подойти к любой "Вкусно — и точке" и посмотреть, кто стоит в очереди. Количество детей там крайне мало. Это городская легенда, что в ресторан быстрого питания ходят семьями. В доказательство этого можно привести и отсутствие всех клоунов, которые еще 20 лет назад в каждом McDonald’s встречались.

Сейчас интерьер "Вкусно — и точка" давно преобразился и нацелен на более зрелую аудиторию, как минимум начиная с подросткового возраста. Игрушки, конечно, продаются. Но запуск фабрики — это скорее вопрос пиара.

Кроме того, оперативно использовать отечественных персонажей в детских наборах на данный момент вообще невозможно. Если даже заказывать в Китае какие-то фигурки, то это цикл займет минимум полгода. Мы просто этот путь проходили, у нас была идея заказывать игрушки в Китае для "Теремка". Но, увидев масштаб продаж, мы отказались от серьезного продвижения детской темы. Я не думаю, что для "Вкусно — и точка" этот проект приоритетный. Безусловно, когда в стране продвигались голливудские фильмы и существовала их поддержка фирменными игрушками, то это было выгодно и McDonald’s, и голливудским студиям. Сейчас же невозможно постоянно продавать даже вот "Чебурашку". Такого количества анимации, которое выходит в американских студиях, в России нет».

Согласно исследованию портала Price.ru, в январе 2023 года в России спрос на онлайн-покупку игрушечных Чебурашек вырос в 20 раз. Вряд ли превзойти игрушки из Happy Meal или, по крайней мере, сделать похожий продукт будет трудно, отметил сооснователь кафе «Интеллигенция» и бара «Сюр» Никита Фомкин. А среди причин для такого нововведения у «Вкусно — и точка», по его мнению, как имидж, так и потенциальная прибыль:

«Игрушки McDonald’s становились с каждым годом все менее интересными. Так что "Вкусно — и точка" точно смогут выбрать в Китае какую-нибудь модель уже существующих вариантов и поставить их сюда без проблем в любом количестве. Родители всегда раньше брали такие наборы для своих детей, потому что невозможно отказать в этом ребенку. Во "Вкусно — и точка" будет то же самое. В конце концов, это не самое плохое, что можно взять из американской сети».

В России есть свой успешный опыт работы с подобными проектами, и с точки зрения продвижения вариантов много, напомнил основатель селебрити-агентства Didenok Team Кирилл Диденок. По его словам, вопрос в том, сможет ли «Вкусно — и точка» обеспечить безопасность и качество игрушек, как это делал McDonald’s:

«Если мы говорим про какие-то рандомные фигурок, то это сложная история. Но маленьким детям что-то новое покрутить в руках всегда прикольно. Минут на 25 вы теряете ребенка, и родители могут перекусить. Вместе с тем пластиковые и резиновые игрушки могут быть не самыми безопасными, если они не прошли определенные форматы обработки и так далее. У франшизы уровня McDonald’s, когда эта одинаковая игрушка продается почти по всему миру, выпускается огромным тиражом, можно верить, что она хоть как-то проверена.

Что касается того, насколько это может увеличить стоимость наборов для детей, то в России есть популярные франшизы. Это, в частности, "Смешарики", "Маша и Медведь", "Три кота", "Барбоскины" и так далее. Но это очень большие, популярные бренды, лицензия на них недешевая. Вместе с тем в России есть отличный опыт больших торговых сетей в создании вирусных игрушек — это, например, "Треснутые", "Скрепыши".

И когда у ребенка есть возможность коллекционировать что-то прикольное, яркое, то он стимулирует родителей почаще заходить в конкретную торговую сеть. Аналогично будет работать и с "Вкусно — и точка".

Когда мы вспоминаем Happy Meal McDonald’s, то некоторые серии были совсем непонятны, некоторые были очень детскими, а некоторые нравились даже взрослым».

Осенью 2022-го гендиректор сети Олег Пароев рассказывал, что в России пока нет заводов, которые смогут полностью покрыть необходимые объемы по производству игрушек для Kids Combo.

Раньше поставками занимался сам McDonald’s. Кроме того, у «Вкусно — и точка» после ухода американской компании возникли проблемы с правами на использование для игрушек персонажей зарубежных мультфильмов. Правда, как рассказали собеседники “Ъ FM”, риски от использования героев популярных иностранных студий даже без лицензии в текущих условиях минимальные.

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Сабина Адлейба