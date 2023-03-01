Банки до 1 февраля оформили мобилизованным и членам их семей кредитные каникулы на 67,5 млрд рублей

Российские банки оформили участникам военной операции и членам их семей кредитные каникулы на 67,5 млрд руб. с 21 сентября 2022 года по 31 января 2023 года. Это следует из информационного бюллетеня ЦБ «Динамика реструктуризации кредитов населения и бизнеса».

«Согласно информации, полученной от 44 банков (включая все системно значимые кредитные организации, СЗКО), за период с 21 сентября 2022 года по 31 января 2023 года банки фактически предоставили реструктуризацию по 174,4 тыс. кредитных договоров военнослужащих и/или членов их семей на общую сумму 67,5 млрд руб.»,— говорится в документе.

С 21 сентября по 31 декабря 2022 года банки предоставили реструктуризацию по 167,6 тыс. таких кредитных договоров на сумму 63,6 млрд руб., говорилось в предыдущем информационном бюллетене ЦБ.

ЦБ в конце сентября 2022 года рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям предоставить кредитные каникулы мобилизованным гражданам. Госдума приняла соответствующий закон 28 сентября, Совет федерации одобрил его 4 октября. ФЗ, дающий право мобилизованным, а также членам их семей оформить кредитные каникулы, вступил в силу с 7 октября.

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Мария Федотова