Объем выданной ипотеки в Краснодарском крае за год вырос на 80%

В Краснодарском крае выросли показатели количества и объема выданных ипотечных кредитов. Заемщики получили в прошлом году 20,8 тысяч одобрений на сумму 101,4 млрд рублей, что на 80% выше показателя 2021 года. Об этом сообщила генеральный директор федерального девелопера «Неометрия» Марина Черненко на пленарном заседании Российской строительной недели.



«В портфеле «Неометрии» доля ипотеки также растет. Наша компания фиксирует высокий спрос на квартиры в новостройках со стороны иногородних покупателей. Сейчас этот показатель составляет 63%. Если говорить о дальнейшей ситуации в отрасли, то можно предположить ужесточение конкуренции среди девелоперов. Выиграют застройщики, нацеленные на рост, развитие новых проектов и продуктов, выход на федеральный рынок, а также те, кто сформирует пул надежных поставщиков стройматериалов», – сказала Марина Черненко.

Эксперт отметила несколько трендов в девелопменте. Один из них – цифровизация бизнес-процессов компаний и внедрение технологии информационного моделирования (BIM). «Неометрия» с прошлого года реализует пилотные проекты с применением BIM. Использование цифровых решений позволяет оперативнее моделировать различные сценарии при проектировании и строительстве, а также быстрее реагировать на изменения в проекте. Кроме того, процесс реализации всех этапов работ становится значительно прозрачнее.

Еще один тренд – появление сервисных управляющих компаний, которые стали предоставлять жителям дополнительные услуги. Среди них – доверительное управление недвижимостью собственников. Как отметила Марина Черненко, такое предложение в прошлом году запущено в жилых комплексах «Неометрии» в Сочи.

Участники пленарного заседания подвели итоги прошлого года. К примеру, в России в 2022 году введено 102,7 млн кв. м жилья. По словам заместителя министра строительства РФ Никиты Стасишина, перед строительной отраслью в 2023 году поставлена задача не допускать переноса сроков ввода жилья в эксплуатацию.

«Все, что строится с планируемым сроком ввода в 2023 году, и все, что было перенесено на 2023 год, необходимо ввести. Минстрой РФ будет осуществлять серьезный контроль», – уточнил Никита Стасишин.

Замминистра добавил, что повышать продажи недвижимости следует не через снижение цены квадратного метра, а реализацией мер поддержки, которые сделают жилье доступнее для населения.

Справка о компании: Федеральный девелопер «Неометрия» входит в список системообразующих предприятий Краснодарского края. Осуществляет комплексную деятельность от подбора земельных участков до эксплуатации готовых объектов. Компания работает на рынке Южного федерального округа с 2010 года, специализируется на комплексном развитии территорий и возведении объектов недвижимости от комфорт-класса до премиум-сегмента. В настоящий момент компания занимает одно из лидирующих мест по объему строящегося жилья в Сочи и Новороссийске и входит в рейтинг крупнейших застройщиков Южного федерального округа и России по версии ЕРЗ.РФ.

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