Глава СКР проконтролирует расследование дела об отравлении семьи газом в Нижнем Новгороде

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю нижегородского управления Айрату Ахметшину доложить о ходе расследования уголовного дела об отравлении четырех человек бытовым газом в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент случился в ночь на 22 февраля в доме на улице Гаугеля. Погибли двое взрослых и двое детей. Выжил четырехмесячный младенец, его доставили в детскую областную больницу.

Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

Анастасия Еремина