Четыре человека погибли от отравления угарным газом в Нижнем Новгороде

В ночь на 22 февраля четыре человека скончались в квартире на улице Гаугеля, 29 в Нижнем Новгороде от отравления угарным газом, по предварительной информации региональной прокуратуры.

Погибшие — 35-летний мужчина, 30-летняя женщина и двое детей в возрасте восьми и двух лет. Выжил четырехмесячный младенец, его доставили в областную детскую больницу в состоянии средней степени тяжести, сообщил министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов.

В квартире установлено газовое оборудование: плита и колонка. В СУ СК возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

Анастасия Еремина