В Сочи начат основной ремонт старейшего железнодорожного тоннеля

Строители приступили к основному этапу работ по реконструкции 109-летнего железнодорожного тоннеля № 7 в Сочи, сообщает пресс-служба СКЖД. Завершить ремонт планируют 15 апреля.

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С начала февраля рабочие демонтировали контактные сети и системы управления поездов, подготовили своды сооружения к укреплению. В ближайшее время начнутся работы по ремонту сводов. Затем проведут мероприятия по водоподавлению: будут заполнены пустоты в грунте, обновлена бетонная обделка. Конечным этапом работ станет обновление фасада въезда в тоннель и новая система освещения.

Ранее сообщалось, что в связи с ремонтом сооружения изменилось движение поездов на маршруте Сочи – Имеретинский курорт.

Анастасия Назарова